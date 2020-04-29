رياضة | بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. ماذا قدم وجدي كشريدة في 4 مواسم مع النجم الساحلي؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. ماذا قدم وجدي كشريدة في 4 مواسم مع النجم الساحلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط اسم وجدي كشريدة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وفي الساعات الأخيرة دخل نادي ميتز الفرنسي في صراع الحصول على خدمات وجدي كشريدة ظهير أيمن النجم الساحلي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية تونسية إلى رغبة اللاعب الكبيرة في الموافقة على العرض الفرنسي، والتي تأتي لأسباب عائلية.

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وجدي كشريدة ينتهي عقده مع النجم الساحلي التونسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا، في الميركاتو الصيفي القادم.

التونسي صاحب الـ24 عام، خاض 85 مباراة خلال مسيرته مع النجم الساحلي منذ أول مباراة له في عام 2016، واستطاع أن يسجل هدفين، بالإضافة إلى صناعة 9 أهداف آخرين.

جدير بالذكر أن قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي قد أكد مؤخرا أن اللاعب وجدي كشريدة لم يتلقى اية عروض رسمية من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.