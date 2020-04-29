رياضة | رد رسمي من الإنتاج على مفاوضات الأهلي مع عامر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رد رسمي من الإنتاج على مفاوضات الأهلي مع عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسؤولو الإنتاج الحربي على مفاوضات نادي الأهلي للتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي في تصريحات خاصة أنه سمع بمفاوضات الأهلي مع عامر عامر من وسائل الإعلام ولا يعلم عنها شيئاً حتى الأن.

وتابع مهدي :" الإنتاج الحربي لم يصله عرض رسمي من الأهلي لضم عامر عامر في الصيف المقبل "، مشيراً إلى أن في حال وصول عرض رسمي سيتم مناقشته من قبل الإدارة.

وأوضح مهدي أن الإنتاج الحربي يمتلك حارس جيد بديلاً لعامر عامر في حال رحيله للنادي الأهلي وهو الحارس الصاعد أحمد يحيي ويمكنه حراسة مرمى الإنتاج.