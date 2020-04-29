رياضة | بعد مروان محسن.. الأهلي يستعد لتجديد عقد نجم جديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد مروان محسن.. الأهلي يستعد لتجديد عقد نجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لتجديد عقد نجم جديد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة بعد أن أقترب النادي من تجديد عقد مروان محسن مهاجم الأحمر. ويرغب الأهلي في تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال الفترة القادمة لضمان وجوده ضمن صفوف القلعة الحمراء لوقت أطول. وينوي النادي الأحمر تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 3 مواسم بالاضافه لزيادة راتبه مع الفريق ليكون ضمن الفئة الأولى بالنادي. واقترب مسئولو القلعة الحمراء من إنهاء الاتفاق بشكل رسمي مع محمد الشناوي خلال الساعات القليلة القادمة.

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