رياضة | "يويفا" يخالف "فيفا" في موقفه من عودة المباريات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "يويفا" يخالف "فيفا" في موقفه من عودة المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تيم ماير، إن خطة عودة مباريات الدوري حول القارة "ممكنة بالتأكيد"، رغم إنهاء الموسم في فرنسا وهولندا وتصريحات وزير الرياضة الإيطالي بأن الدوري في بلاده قد يلقى نفس المصير.

وتتعارض تعليقات ماير مع تصريحات رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي "فيفا" ميشيل دهوغ، أمس الثلاثاء، بأن كرة القدم يجب ألا تلعب حتى سبتمبر (أيلول) على الأقل للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

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ويرى ماير أنه مع تنفيذ الخطوات الصحيحة يمكن أن تعود المباريات في الموسم الحالي.

وأضاف المسؤول الألماني: "كل مؤسسات كرة القدم تخطط لاستئناف النشاط وستطبق القواعد الصحية والشروط لحماية كل المرتبطين بالمباريات".

وتابع: "بتطبيق هذه الشروط ومع كامل الاحترام للسلطات المحلية ستكون عودة المسابقات ممكنة بالتأكيد خلال موسم 2019-2020".