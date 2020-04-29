رياضة | أرقام حازم إمام مع الزمالك في الموسم الجاري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام حازم إمام مع الزمالك في الموسم الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ (كوفيد_19) مسيرة الدوري المصري الممتاز والمنافسة القوية بين الأهلي والزمالك على قمة المسابقة المحلية.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

أرقام حازم إمام مع الزمالك هذا الموسم

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام حازم إمام ظهير أيمن الزمالك خلال الموسم الجاري وما قبل توقف المسابقات المحلية والإفريقية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف مصر.

_ الدوري المصري الممتاز

شارك حازم إمام مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز في 8 مباريات لم يسجل أية أهداف.

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_ كأس مصر

في بطولة كأس مصر لعب الظهير الأيمن مباراة وحيدة لم يسجل ولم يصنع.

_ دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الأفريقي شارك حازم إمام في 9 مباريات لم يسجل.

_ كأس السوبر المصري

شارك في المباراة وتوج ومع الزمالك باللقب المحلي أمام الأهلي الغريم التقليدي.

_ كأس السوبر الأفريقي

شارك في المباراة وساهم في فوز الزمالك باللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، ولكنه لم يسجل في ثلاثية الأبيض في مرمى نسور قرطاج.