رياضة | حرب تصريحات بين عمرو وردة ورئيس ناديه.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:22 مساءً - انت الان تقراء خبر حرب تصريحات بين عمرو وردة ورئيس ناديه.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد الدولي المصري عمرو وردة لاعب نادي باوك سالونيك اليوناني والمعار لصفوف لاريسا، انه لم يرفض التجديد لناديه ولكنه يسعى للعودة للمشاركة بشكل اساسي والعودة لمستواه قبل اتخاذ اي قرار يتعلق بمستقبله.

ونشرت صحيفة "Aelole" اليونانية، تصريحات أليكسيس كوجياس رئيس نادي لاريسا اليوناني والتي قال خلالها: "أخبرني عمرو بأنه قد رفض عرضًا لتجديد عقده مع باوك رغم اقترابه من النهاية في ديسمبر المقبل‘ مشيرا الي انه لاعب مثالي ويؤدي بشكل جيدة في لاريسا، على الرغم من رحيله من باوك بسبب المدرب السابق للفريق، رافشان لوسيسكو".

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ونفى وردة هذه التصريحات قائلاً : "لم أرفض أي عروض لتجديد عقدي مع باوك حتى الآن‘ ولكنني لا زلت لا أعرف ماذا سيحدث في مستقبلي، أريد أن أناقش هذا الأمر مع باوك، ولكن الأهم بالنسبة لي هو المشاركة في المباريات".

يذكر أن عمرو وردة قد انتقل في الموسم الحالي على سبيل الإعارة لصفوف لاريسا حتى نهاية شهر يونيو المقبل من باوك.

