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الامارات | إلغاء كأس السوبر الكتالوني بسبب كورونا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، إلغاء مباراة كأس السوبر الكتالوني للموسم الجاري، وذلك بسبب تفشي أزمة (كوفيد-19).

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن ناديي وإسبانيول، سيكون لديهما حق الاعتراض على القرار، باعتبار أنهما طرفا المباراة.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن قراره مستمد من الاتفاق على إيقاف كافة منافسات كرة القدم للموسم الحالي، والتي تم الاتفاق عليها في 23 أبريل الجاري، وهو ما ينطبق على الاتحاد الكتالوني أيضا.

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وكانت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الكتالوني، شهدت فوز جيرونا باللقب، بعدما تغلب على برشلونة 1 / صفر، في المباراة التي أقيمت في ملعب "نوفا كريو ألتا" في مدينة ساباديل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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