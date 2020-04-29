الامارات | رسمياً.. وتأكيداً لانفراد "الامارات اليوم" ..اتحاد الكرة يقرر استكمال الدوري في اغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. وتأكيداً لانفراد "الامارات اليوم" ..اتحاد الكرة يقرر استكمال الدوري في اغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة القدم رسمياً اليوم الاربعاء عودة نشاط كرة القدم بما فيه دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل، علما أن اتحاد الكرة كان قد قرر تجميد النشاط الكروي في الدولة اعتبارا من 15 مارس المقبل بسبب جائحة كورونا.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي" يتابع اتحاد الكرة مع الجهات المختصة في الدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد كوفيد 19" والجهود المبذولة لحماية وسلامة كل افراد المجتمع

وأضاف اتحاد الكرة: "وبعد تقييم الوضع مع هذه الجهات قرر اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة المحترفين عودة نشاط كرة القدم في الدولة بشهر أغسطس المقبل وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآٍسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت".

Advertisements

وسيقوم الاتحاد بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وبفترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل

وكانت "الامارات اليوم" قد انفردت بالنشر في وقت سابق ان الدوري لن يتم الغاؤه بل سيستأنف في نهاية اغسطس وشهر سبتمبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news