شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لا بد من حسم مصير الدوري.. في أندية هاتفلس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بالإسراع في حسم مصير الدوري، سواء بتحديد موعد لعودته أو إلغائه.
وقال «منصور» في فيديو نشره على قناته بموقع «يوتيوب»: «بقول لعمرو الجنايني ومحمد فضل، إللي بيقولوا مش بنخاف والدوري هيكمل، إحنا عاوزين الدوري يكمل، أنت لما وقفت الدوري كان الزمالك في أحسن حالاته، الزمالك كان أقوى فريق وكان الوحيد على مستوى العالم إللي كان واخد بطولتين على مستوى العالم كله في 2020».
وأضاف: «أنا عاوز الدوري يكمل بس إديني ميعاد، المشكلة مش في الزمالك، إحنا عندنا فلوس، لكن في أندية تانية خلاص هاتفلس، لأن العداد شغال، طول ما اتحاد الكرة بيأجل اللاعيبة بتبقى عاوزة فلوسها، لأن معندهاش ذنب، إنما لما تقول الدوري اتلغى، بجيب كل لاعب أحاسبه، أنا وغيري».
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