شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا..الاتحاد الإماراتي يعلن موعد عودة مباريات دورى كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي عودة النشاط الكروي واستئناف الدوري أغسطس المقبل. ونشر الاتحاد بياناً اليوم الأربعاء جاء فيه :«يتابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد المعروف باسم «COVID 19»، والجهود المبذولة لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع.

وتابع:«وبعد تقييم الوضع مع هذه الجهات قرر اتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية عودة نشاط كرة القدم في الدولة بشهر أغسطس المقبل، وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت».

واختتم: «سيقوم اتحاد كرة القدم بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وبفترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل لها».