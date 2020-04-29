شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا..الاتحاد الإماراتي يعلن موعد عودة مباريات دورى كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي عودة النشاط الكروي واستئناف الدوري أغسطس المقبل. ونشر الاتحاد بياناً اليوم الأربعاء جاء فيه :«يتابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد المعروف باسم «COVID 19»، والجهود المبذولة لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع.
وتابع:«وبعد تقييم الوضع مع هذه الجهات قرر اتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية عودة نشاط كرة القدم في الدولة بشهر أغسطس المقبل، وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت».
واختتم: «سيقوم اتحاد كرة القدم بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وبفترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل لها».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
5,042
-
تعافي
1,304
-
وفيات
359
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا..الاتحاد الإماراتي يعلن موعد عودة مباريات دورى كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.