شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الفرنسي يواجه اختيارات صعبة بعد إلغاء الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم مجموعة من الاختيارات الصعبة بخصوص تحديد البطل والفرق الصاعدة والهابطة بعد إنهاء مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية بسبب جائحة كوفيد-19 قبل عشر جولات من النهاية.

وسيلتقي مجلس رابطة الدوري يوم الخميس: «لدراسة التبعات الرياضية والاقتصادية للإجراءات المعلنة من رئيس الوزراء»، بعدما قالت الرابطة يوم الثلاثاء إن إدوار فيليب أكد أن موسم 2019-2020 لا يمكن «أن يتم استئنافه».

وقال جان-بيير ريفيير رئيس نيس «كان قرارا حكيما» بينما قال سيلفان كاستندوش رئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين «أدركت الحكومة أنه لا يمكن تقديم الطوارئ الاقتصادية على الصحة العامة».

وكانت الرابطة تأمل في استئناف المسابقة في 17 يونيو لكن قرار الحكومة يعني أنه بات ملزما عليها اتخاذ قرارات بشأن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية وللهبوط في الموسم المقبل إضافة إلى تحديد مصير بطل الموسم.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية عن نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي قوله «سألنا اليويفا (الاتحاد الأوروبي) إن كان بوسعنا اللعب خلف الأبواب المغلقة في أغسطس».

وربما يحدث ذلك لكن كجزء من موسم 2020-2021 الذي كان من المفترض أن ينطلق في السابع من أغسطس .

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وقال لو جريت إن نهائي كأس فرنسا 2020 بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيين قد يقام في وقت مبكر من أغسطس .