شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. حمل الزوجات على الأكتاف أغرب رياضة للرجال تمارس فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد رياضة حمل الزوجات على الأكتاف من أغرب الرياضات التى يمارسها الرجال فى أوروبا، حيث إنها بدأ انتشارها فى فنلندا.

ورياضة حمل الزوجات على الأكتاف هى عبارة عن حمل الرجل لزوجته ويقطع بها مسافات كبيرة يتخطى خلالها الكثير من العقبات فى سباق للوصول أولا، وأصبحت تلك المسابقة مؤخراً رسمية تقام لها احتفالات ومسابقات فى أوروبا.



حمل الزوجة

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وهذه اللعبة تؤكد أن الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات التى نتابعها، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

وأصل هذه الرياضة حتى الآن مجهول ولا أحد يعلم عنه شيئا، ولكن توجد روايات تفيد بأنه كان يوجد رجل على رأس عصابة من الصوص يسرق النساء ويحملهن ويجرى بهن، وكان يدرب رجاله على حمل الأشياء الثقيلة بحمل زوجاتهم، حيث ظهرت فى فنلندا ومن بعدها الولايات المتحدة وهونج كونج.



حمل الزوجات

ينظم هذه الرياضة الاتحاد الدولي لحمل الزوجات الذي فرض قوانين صارمة على المتسابقين، خاصة أنه على الزوج حمل شريكته بإحدى ثلاثة طرق فقط.