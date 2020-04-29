4 لاعبين على أعتاب مغادرة ميت عقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نادى الزمالك فتح ملف تسويق اللاعبين المتوقع خروجهم من قائمة الموسم الجديد، في ظل عدم قناعة أكثر من مدرب تعاقب على تدريب الفريق الأبيض بإمكانياتهم الفنية ويتجاهل منحهم الفرصة، ومنهم من لم يستغل الفرصة، وطرح على الإدارة فكرة الاستغناء عن هؤلاء اللاعبين من أجل إفساح أماكن فارغة في القائمة البيضاء لإبرام صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما مع اهتمامه بالتعاقد بأكثر من لاعب.

وحدد الجهاز الفني للزمالك احتياجاته في الموسم الجديد بضرورة التعاقد مع ظهير أيمن ومدافع ولاعب وسط دفاعي ومهاجم، حيث لن تتعدى اهتمامات مسئولي القلعة البيضاء أكثر من 5 لاعبين في الميركاتو المقبل، ولكن يتوجب التضحية ببعض اللاعبين حتى يتسنى للإدارة قيد اللاعبين الجدد المستهدفين لتدعيم هذه المراكز.

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ورشح أحد وكلاء اللاعبين، أحمد داوودا لاعب وسط طلائع الجيش، للعودة لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم الجدد.

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ويعانى الزمالك من نقص فى منطقة وسط الملعب، ويسعى مسئولو الأبيض للتعاقد مع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، أو نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، إلا إن المطالب المادية المبالغ فيها قد تتسبب فى اتمام أى صفقة منهما.

وطالب مسؤولو الزمالك، اتحاد الكرة، بتحديد موعد لعودة بطولة الدورى الممتاز، خلال الفترة الحالية، وذلك حتى يتمكن الفريق الأبيض من وضع السيناريو الخاص به للإعداد لتلك المسألة فى ظل خوض اللاعبين لبرامجهم التدريبية بالمنزل بالإضافة إلى رفض مسؤولي الزمالك مناقشة أي أمر يخص رواتب الفريق انتظارا لمصير النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز.

وحرص مسؤولو الزمالك على صرف الرواتب الشهرية للاعبين بصورة طبيعية فى الفترة الماضية دون الحديث في أمر تخفيض تلك الرواتب فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الوقت لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا حرصت إدارة الزمالك على مطالبة اتحاد الكرة بموعد محدد لعودة النشاط من عدمه لتحديد كافة الأمور الخاصة بالفريق هذا الموسم.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن توجه الجبلاية لا ينفصل عن السياسة العامة للدولة ووزارة الشباب والرياضة موضحا أن ما يقوم به الاتحاد حاليا هو مجرد سيناريوهات تخيلية لاستئناف المسابقة حال صدر قرار بذلك من الدولة وأضاف نائب رئيس الجبلاية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن الاتحاد سيكون له اشتراطات حال صدور القرار باستئناف النشاط الرياضي بجانب الأخذ في الاعتبار اشتراطات اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.