شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات من المنزل تجمع بين وليد سليمان وحسام عاشور لرفع لياقتهم البدنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو من تدريباته في المنزل التي جمعته مع النجم حسام عاشور قائد القلعة الحمراء عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر الثنائي وهما يتدربان في ملعب خماسي، لرفع لياقتهم البدنية، في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية التي يتبعها الكثيرين لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في توقف النشاط الكروي في مصر والعالم.

من ناحية أخرى رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.



وليد سليمان

ويرى فايلر أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبى فى مركز "الجناح" أو الهجوم فقط، وهو ما يسعى مسئولو القلعة الحمراء لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التفاوض حالياً مع "جناح" أجنبى على مستوى عال من الكفاءة، ودخل النادى فى مفاوضات مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لكن الصفقة تواجه صعوبات بالجملة بسبب مُغالاة النادى الجنوب أفريقى فى طلباته للإستغناء عن لاعبه.