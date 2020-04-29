شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 أحلام كروية تعطلت فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت أحلام أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، التى كانت تستعد لتحقيقها خلال شهر رمضان المُعظم، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مباريات دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعليق منافسات كرة القدم فى الكثير من الدوريات.

وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث كان سيواجه القطبان نظائرهما الوداد البيضاوى والرجاء المغربى، على الترتيب، فيما كان من المُقرر أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغينى، فى نصف نهائى الكونفدرالية، خلال شهر مايو المقبل، ولذا يستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى 3 أحلام تعطلت فى رمضان بسبب كورونا..

بعدما تأهل الأهلى إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى، وضعت الجماهير حلم وحيد لها وهو الثأر من الفريق المغربى والتأهل إلى النهائى الإفريقى، وذلك بعدما تسبب الوداد فى إقصاء المادر الأحمر من النهائى وحرمانه من التتويج باللقب نسخة 2017، حيث انتهت مباراة الذهاب فى مصر بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فيما خسر الأهلى فى العودة بالمغرب بهدف دون رد.

أما الزمالك فقد كان يُنمى نفسه باستكمال انتصاراته فى دورى أبطال إفريقيا بعدما نجح فى التأهل إلى دور نصف النهائى لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، للمنافسة على اللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى للمرة الخامسة والأخيرة فى تاريخه.

كما كانت تحلم جماهير الزمالك باستكمال انتصارات فريقها الذى بدأت فى الفترة الأخيرة بالتتويج ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، فبراير الماضى.

وكلل نجاحاته بالفوز على الأهلى فى السوبر المصرى بركلات الجزاء الترجيحية والتتويج باللقب، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، فى فبراير الماضى.

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فيما تسبب تأجيل منافسات نصف نهائى الكونفدرالية الإفريقية لتأجيل حلم فريق بيراميدز لتحقيق إنجاز جديد فى مشواره الإفريقى لأول مرة فى تاريخه، بعدما نجح فى التأهل إلى دور نصف النهائى ليواجه نظيره حوريا الغينى، بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية فى أول مشاركة له فى البطولات الإفريقية.

افتتح بيراميدز مشواره بالكونفدرالية، بمواجهة فريق إيتوال الكونغولى، وتفوق عليه بنتيجة 5-1 فى مجموع المباراتين بالدور التمهيدى، ليواجه يانج أفريكانز التنزانى فى دور الـ32، إلا أنه تفوق عليه 5-1 فى مجموع اللقائين.

ومن ثم اصطدم فى دور الـ32 بفريق شباب بلوزداد الجزائري، وتعادل معه 1-1 فى القاهرة، قبل أن يتفوق عليه فى الجزائر بهدف جون انطوى، ويتأهل لدور المجموعات.

وبعدها تواجد بيراميدز، فى المجموعة الأولى، بجوار أندية المصرى البورسعيدى، إينوجو رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى، حيث حسم التأهل لربع النهائى مبكرًا، وبالتحديد فى الجولة الرابعة، أى قبل جولتين من النهاية.

وواجه بطل مصر، فريق زاناكو الزامبي، فى ربع النهائى، وتفوق عليه بثلاثية خارج أرضه، فى مباراة الذهاب ثم خسر فى مباراة العودة بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور نصف النهائى

حقق فريق بيراميدز 11 انتصارا فى البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربى، الذى حقق 11 انتصارا فى 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوى الإنجاز من 14 مباراة، كما عادل رقم الإسماعيلى التهديفى فى 2002، بتسجيله 29 هدفا فى المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش.

كما أصبح بيراميدز الفريق المصرى الأول، الذى يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض فى المسابقات الإفريقية.

كما حطم رقم إنبى فى نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولى فى 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائرى.