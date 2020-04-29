شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: "رجعت من البرتغال لأنهم ضحكوا عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إبراهيم، نجم وسط مصر المقاصة، أنه تلقى عدة عروض احتراف رفضها الزمالك من قبل فى مقدمتها مالجا الإسباني، مؤكدا أنه كان يتمنى أن تتاح له فرصة الاحتراف المبكر، ولكن يرى أنه استغل ذلك وقدم مستوى جيد مع الزمالك.

وقال محمد إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1، إنه عاد من البرتغال فى رحلة احتراف قصيرة لأنه شعر أنه "اضحك عليه" فى الاتفاقات التى تمت ولم يتم تدوينها فى بالعقد، لذا فإنه تمسك بالعودة للزمالك مرة أخرى.

وأضاف أن جيله فى منتخب الشباب قدم مستوى جيدا فى البطولة، وكان ندا للبرازيل فى كأس العالم ولكن سوء توفيق صادفه عند مواجهة الأرجنيتن، واحتسب الحكم ركلتى جزاء كان لهما دور فى وداع البطولة.

وأشار إلى أن ضياء السيد يتعامل نفسيا مع اللاعبين بصورة جيدة، وكانت علاقته جيدة باللاعبين حتى أنه منحهم ساعتين تجول قبل لقاء البرازيل بساعات قليلة فى أحد المولات التجارية بجوار الفندق لتخفيف العبء على اللاعبين.