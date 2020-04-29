شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ننتظر موقف فيفا لحسم مصير الانتخابات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى فيفا سيحسم موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وموعد إقامتها، وهل تكون لمدة عام أو أربع سنوات أم سيتم التجديد للجنة لفترة أخرى من عدمه.

وتابع مسئولو الجبلاية أن عمل اللجنة الحالية ينتهى فى 31 يوليو كما كان متفق عليه مع فيفا قبل تنصيب اللجنة للخماسية لإدارة عمل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وقرار المد للمجلس من عدمه بيد فيفا ولم يصلنا أى مخاطبات بذلك.

فى سياق متصل كشف مسئول سابق باتحاد الكرة أن إقامة انتخابات الجبلاية المقبلة لمدة عام واحد أمر غير صحيح والقانون ينص على إقامة الانتخابات بعد مرور 4 سنوات أو انتهاء الدورة الأوليمبية أيهما أقرب.

وتابع حال مخاطبة فيفا لإقامة انتخابات لمدة موسم واحد للجبلاية وإقامة انتخابات جديدة بعد الدورة الأوليمبية سيضحك علينا مسئولو فيفا.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أكد أنه لا يوجد قرارات إلزامية وصلت اتحاد الكرة بشأن الانتخابات بسبب أزمة كورونا، ونحاول التعاون مع اتحاد الكرة من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، كما أننا نتعامل مع الأمور بمرونة، مضيفا أن كورونا تسبب في عدم عقد جمعية عمومية لاعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.

وكشف أن سيناريو التمديد لاتحاد كرة لمدة عام بعد انتهاء المدة القانونية المحددة له غير مطروح حاليا ونتناقش مع اللجنة الأولمبية، لاسيما أن الانتخابات ستجرى على مدار سنة، واتحاد الكرة مثله مثل باقي الاتحادات الرياضية.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حاولت مساعدة كل الرياضيين العالقين خارج مصر في العودة إلى مصر من مختلف دول العالم، ولكن هناك أحد العبين يلعب في تونس، رفض العودة رغم القيام بمجهود كبير لمحاولة اعادته إلى البلاد.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: أنه عقد اجتماع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وكذلك هشام حطب رئيس الجنة الأولمبية لمناقشة ملف عودة النشاط الرياضي في مصر، موضحا أنه اتفق مع الجنايني على سيناريو عودة الدوري المصري ويتحدد فيه المواعيد المقترحة لانطلاقه وانتهائه، وبدورهم قام مسئولي الجبلاية بارسال السيناريو المطلوب.

وتابع ناقشت مع هشام حطب إعداد سيناريوهات لعودة النشاط الرياضي بشكل عام في كل الاتحادات الرياضية، والسيناريو المعد من كل اتحاد لعودة النشاط، وأنتظر التصور الخاص بذلك لاسيما من أجل التحضير لأولمبياد طوكيو 2021.

وعن خطاب الاتحاد الأفريقي لاتحاد الكرة بشأن ضرورة تحديد موقفه من عودة النشاط الرياضي في 5 مايو أكد أنه غير ملم بهذا الخطاب وسيدرس الموقف بعناية وسيناقش مع مسئولي اتحاد الكرة الرد على خطاب الكاف بشأن مصير الدوري.

واستطرد نتابع كذلك المقترحات بشأن عودة الدوري سواء ملاعب التدريب أو غرف الملابس وضرورة أن تكون مجهزة ومعقمة خشية انتشار عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يحاول إجراء تتبع للاحتياطات التي تتخذها الدول الأوروبية التي استقرت على عودة النشاط ووافقت على السماح للفرق بخوض التدريبات الجماعية.