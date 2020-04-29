شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يستعيد رحلة احترافه في أوروبا.. ويعلق: "شوية ذكريات وحشتنا الكورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق، بفيديو يضم مجموعة من أفضل أهدافه خلال رحلة احترافه في أندية أوروبا، ونشر أحمد حسن الفيديو على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، منذ قليل، وعلق قائلاً: " يلا شوية ذكريات وحشتنا الكورة"، فيما لقى الفيديو تفاعلا كبيرا من محبي النجم أحمد حسن واستعادة بعض ذكرياته كأحد نجوم الجيل الذهبي للمنتخب الوطني.

وعلى جانب آخر، اكد الصقر أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، أن على اتحاد الكرة وضع سيناريوهات مبكرة لبطولة الدوري هذا الموسم، وإبلاغ الأندية بها حتى لا نتفاجئ ببعض الأندية تقرر عدم استكمال المسابقة.

وقال احمد حسن في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت 2، أن النهوض بالرياضة يحتاج تطوير جميع المسابقات المحلية حتى نضع أسسا لتقويم الرياضة، وتعليقا على اللائحة الخاصة باتحاد الكرة قال الصقر:" كلها أمور روتينية، المهم أن يترشح لانتخابات الجبلاية من يرى نفسه قادرا على التطوير".

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وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة قال أحمد حسن: "لا أريد أن أسبق الأحداث، ولا يوجد تصور للترشح، أتمنى أن يكون المتواجدون على قدر المسئولية، وإذا وجدت المجموعة التى تستطيع النهوض بالكرة يمكن التفكير في مسألة الترشح".

وعن أزمة الحكام الأخيرة قال العميد: "الحكام أهم عنصر في الكرة المصرية، وأقل عنصر يحصل على تقدير مادي، ويجب تقويم الأمور بشكل يخدم مصلحة الكرة، فليس عدلا أن يحصل الحكام على مبالغ زهيدة وهم أساس اللعبة".

وانتهت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري من إعداد لائحة النظام الأساسي للجبلاية، والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية تمهيدًا لاعتمادها قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وجاءت أبرز ملامح البنود الجديدة في اللائحة، أن يتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة من تسعة أعضاء، هم الرئيس ونائب له، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من الرجال وثنائي نسائي، كما تنص اللائحة على إجراء الانتخاب المباشر على مقعد رئيس الاتحاد، على أن يُجرى التصويت على مقعد النائب أيضًا خلال الانتخابات، حيث لن يكون اختياره من جانب أعضاء المجلس بعد اعتماد أسماءهم كما في السابق.