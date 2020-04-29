شكرا لقرائتكم خبر عن طقوس نهلة سامح كابتن طائرة الأهلى فى رمضان: القرآن ومشاهدة المسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نهلة سامح، كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن طقوسها فى شهر رمضان المبارك، وقالت إنها دائما تنشغل هذا الشهر فى قراءة القرآن ومشاهدة المسلسلات.

وأشارت نهلة سامح إلى أنها أيضا تستغل هذه الفترة فى الرسم خاصة فى ظل تعليق النشاط حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنها تبتعد تماماً عن الأماكن المزدحمة لاتباع مناشدات الدولة للأخذ فى الاعتبار كل النصائح الاحترازية لعدم تفشى الفيروس.

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وناشدت كابتن فريق سيدات طائرة الأهلى الجميع الالتزام فى المنازل واتباع التعليمات للحفاظ على سلامة الجميع بدلا من الزحام الذى قد يضر بنا.

وتشهد هذه الفترة إغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.