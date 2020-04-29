شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. محمد إيهاب بطل الأثقال: قلقاس وأرز ولحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال، وصاحب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة، عن الإفطار الذى سيتناوله فى سادس أيام شهر رمضان، قائلا إنه سيتناول اليوم قلقاس وأرز ولحمة.

ويحرص محمد إيهاب على استغلال شهر رمضان فى المحافظة على طقوس معينة أبرزها قضاء وقته مع العائلة والتجمع الأسرى والتدريب فى المنزل ومساعدة والدته، مشيرا إلى أنه يحب كثيرا تناول الأسماك بجميع أنواعها على مائدة إفطار رمضان.

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ويستغل محمد إيهاب وقت الحظر وتعليق النشاط فى ممارسة عدد من الأنشطة، خاصة فى التدريبات بصحبة شقيقه فى المنزل.

كما يحرص إيهاب على الظهور لايف عبر إنستجرام للرد على أسئلة المهتمين بلعبة الأثقال خاصة فى مجال التدريب.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة فى ظل إعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً.