شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يكشف طقوسه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه يحرص على الصلاة وقراءة القرآن والجلوس مع أبنائه وتناول السحور مع الأسرة خلال فترة الحجر الصحى بسبب انتشار فيروس كورونا، بعكس السنوات الماضية التى كنا نقضى مناسبات كثيرة فى الإفطار والسحور خارج المنزل، مشددا على أنه يحاول استغلال الشق الإيجابى من أزمة كورونا فى البقاء بجوار أسرته.

قال إمام، خلال تصريحات لبرنامج "النجوم فى رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة، الذى يقدمه الإعلامى محمد الليثى، إن اتحاد الكرة ينتظر إقدام أحد الاتحادات الرياضية على خطوة استكمال النشاط، حتى لا يكون الموضوع غريب وخشية من تعرض أى فرد للإصابة فيكون موقفه صعب، مشددا على أن وجود تجارب سابقة فى استكمال النشاط خارج مصر سيؤثر على الرأى العام، مطالبا بأن يتم تحديد فنادق محددة وملاعب معقمة حال استكمال النشاط.

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وكشف: كنت أشجع أندية أوروبية مثل ميلان الايطالي وأرسنال لكن الوضع تغير مع تراجع نتائج هذه الفرق ولا أشجع سوى الزمالك حاليا، وأن كنت أحب أداء مانشستر سيتى الإنجليزى، لاسيما أنه يقدم مستويات طيبة مع بيب جوارديولا.

وأوضح أنه كسول بشأن التفكير فى العمل بالتدريب وأن كان يتمنى خوض التجربة وأن يكون مدربا، ويرغب فى خوض عدة دورات ومعايشات فى أوروبا، لكن هذا غير متاح له حاليا فى ظل أعماله الخاصة فى مصر، منتقدا قيام بعض اللاعبين بافشاء أسرار زملائهم أو مدربيهم بعد فترة طويلة، وهي طريقة غير محترمة بالمرة.