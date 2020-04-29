محمد إبراهيم: خالد جلال أُجبر على تغييري في مباراة الجونة بعد تدخل إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة الحالي ونجم الزمالك السابق أن إدارة النادي الأبيض أجبرت مدرب الفريق السابق خالد جلال على تغيير اللاعب في الشوط الثاني.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال محمد إبراهيم :"أهدرت فرصة سهلة في مباراة الجونة الأخيرة في الدوري المصري الموسم الماضي، فتدخل أحد أعضاء مجلس الإدارة ليطالب بتغييري".
وأضاف إبراهيم :"نزل عضو مجلس إدارة إلى منطقة الجهاز الفني ليطلب من خالد جلال خروجي من الملعب، لكنه لم يقبل التعليمات في نفس الوقت، وأبقى على وجودي في الملعب بعض الوقت".
وتابع إبراهيم :"بعد ذلك سجلنا هدف وتقدما (1-0) فقرر خالد جلال أن يخرجني من الملعب من شدة الضغوطات عليه من الإدارة، فتلقينا هدفين وتعادلنا بصعوبة في النهاية".
وأنهى لاعب الزمالك السابق :"التدخل في التشكيل والتغييرات أمر لم يحد لمرة واحدة فقد، لقد حدث كثيراً، لكنني لا ألوم خالد جلال، لأنه كان مضطراً لفعل ذلك".
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