محمد إبراهيم: تلقيت عروضاً كثيرة من الأهلي ورفضتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
كشف محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وصانع ألعاب فريق مصر للمقاصة الحالي عن تليقه عروض كثيرة على حد وصفه من النادي الأهلي.
وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس" قال محمد إبراهيم :"تلقيت عروضاً كثيراً من الأهلي، لكنني كنت أرفضها في كل مرة".
ويلعب محمد إبراهيم مع مصر للمقاصة بعد ممتد حتى صيف 2021، ما يعني أنه يحق له التوقيع في يناير المقبل مجاناً لأي نادي أخر.
وأنهى إبراهيم :"لم أفكر أبداً في الانتقال إلى النادي الأهلي، ولن أعيد التفكير بسبب الأموال، لست من نوعية اللاعبين الذين ينظرون إلى الأموال".
وأشار محمد إبراهيم إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد انتقاله إلى نادي أخر، مؤكداً عدم تجديد تعاقده مع مصر للمقاصة للاستمرار لفترة أطول مع الفريق الفيومي.
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