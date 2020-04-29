محمد إبراهيم: إدارة الزمالك أصدرت تعليمات للمدربين بعدم مشاركتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وفريق مصر للمقاصة الحالي أن إدارة النادي الأبيض كانت تصدر تعليمات للمدربين بعدم إشراكه.

وفي حواره مع قناة "أون تايم سبورتس" قال إبراهيم :"مدربو الزمالك بلا استثناء أخبروني بأن إدارة الزمالك تصدر تعليمات بعدم مشاركتي في المباريات".

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وأضاف إبراهيم :"أي شخص ينفي ما قلته بشأن تعليمات إدارة الزمالك للمدربين بعدم مشاركتي فهو شخص لا يقول الحقيقة ومخطئ".

وتابع إبراهيم :"لم يكن هناك مدرب قادر على رفض تعليمات الإدارة حول التشكيل وعدم مشاركتي، الاستثناء الوحيد كان المدرب فييرا فقط".

وعن مستقبله قال محمد إبراهيم :"عمري الآن 28 سنة، ما زالت أمامي فرصة كبيرة لتقديم أفضل ما لدي في المواسم المقبل، أحلم بقيادة منتخب مصر في كأس العالم مثلما فعلت في مونديال الشباب من قبل".