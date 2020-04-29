"مديون للزمالك".. مرتضى يهاجم النقاز مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مصير ثنائي الفريق المعار رزاق سيسيه ومعروف يوسف، موضحًا أن الثنائي لن يرحلان على سبيل الإعارة مرة أخرى.

ويلعب رزاق سيسيه في صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، في المقابل يشارك معروف يوسف رفقة المقاولون العرب منذ بداية الموسم الحالي.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر فيديو نشر على صفحته الرسمية "فيسبوك"، اليوم الأربعاء :"لا يوجد لاعب سيخرج للإعارة مجددًا وتحديدًا الثنائي رزاق سيسيه ومعروف يوسف إما البقاء في صفوف الزمالك أو الرحيل نهائيًا".

وجدّد مرتضى منصور حديثه عن لاعب الفريق السابق التونسي الدولي حمدي النقاز، قائلاً :"النقاز مزور وطمّاع، اللاعب ليس لديه مستحقات من نادي الزمالك، وفي الموسم الحالي عقده عبارة عن أربعة أقساط حصل على ثلاث أقساط منهم وهم أغسطس ويناير وأبريل الحالي".

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وتابع :"إذا حسبنا مستحقات النقاز بالشهور أيضًا سيكون اللاعب مدان للنادي لأن مستحقاته قبل رحيله وتحديدًا في أغسطس وسبتمبر عبارة عن 700 ألف جنيه هو حصل على 950 ألف جنيه نظرًا لأن النادي تحمل مستحقات وكيله نبيل أبو زيد بعدما شكى اللاعب للاتحاد المصري لكرة القدم والذي هدده بالإيقاف لعدم حصوله على مستحقاته والمقدر بـ132 ألف دولار".

وأنهى :"النقاز ليس لديه مستحقات من نادي الزمالك، بل عليه فلوس، وهو قام بالتزوير والنصب رفقة محاميه".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقع عقوبة مالية على الزمالك، تقدر بمليون و250 ألف دولار نظرًا لعدم النقاز على مستحقاته وفقًا لتصريحات اللاعب ومحاميه التونسي أنيس بن ميم.

جدير بالذكر أن النقاز انتقل إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي التونسي في يناير 2018 قبل أن يقرر اللاعب الرحيل خلال الموسم الحالي على خلفية عدم حصوله على مستحقاته ليتجه التونسي الدولي بعد ذلك إلى ليتوانيا من خلال اللعب في صفوف سودوفا.