محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
نفى وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر المقاصة، الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن دخول الفريق الفيومي في مفاوضات مع حسين السيد الزهير الأيسر للنادي الأهلي والمعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي.
وكانت بعض التقارير قد ربطت السيد بالانتقال إلى صفوف مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وبعد نهاية فترة إعارته إلى صفوف الفريق التونسي.
من جانبه قال هويدي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "حسين السيد من أبناء المقاصة والجميع يتمنى عودته للفريق في الفترة المقبلة نظرا لإمكانياته الكبيرة".
وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم ندخل في مفاوضات مع حسين أو الأهلي حول عودته من جديد مؤكدا أن الوقت الحالي لم يشهد أي مفاوضات مع أي لاعب".
وأتم : "كل ما تردد حول هذا الملف عار تمامًا من الصحة مبديا اندهاشه من تلك الأخبار التي لا يعلم مصدرها".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة لمصراوي: حسين السيد ابن النادي.. لكننا لم نتفاوض معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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