فنربخشة التركي يُغري مدرب الهلال السعودي

يتطلع نادي فنربخشة التركي إلى ضم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، لتولي المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد النتائج السيئة للفريق التركي مؤخراً.

وأشارت تقارير تركية، أن فنربخشة أبدى

جاهزيته التامة لسداد قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد المدرب الروماني مع نادي الهلال والمقدرة بـ 2 مليون يورو.يذكر أن النادي السعودي قد أتم تعاقده مع المدرب الروماني في صيف العام الماضي، بعقد يمتد إلى موسمين.وأكدت التقارير أن النادي التركي واصل إغراء المدرب الروماني، بتقديم عرض آخر لديه يقضي بتعيين والده في منصب إستشاري بالنادي حال إتمام التعاقد معه.