ستيرلينج يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

حسم الدولي الانجليزي رحيم ستيرلينج نجم فريق مانشستر سيتي، موقفه من الرحيل عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكد ايدي وارد وكيل أعمال النجمالانجليزي، انه لا يفكر نهائياً في الرحيل عن صفوف السيتيزن في التوقيت الحالي.
وكان ستيرلينج قد أشار في وقت سابق الي إعجابه بفكرة الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني، كما ربطته عدة تقارير بالرحيل عن السيتي بعد العقوبة التي وقعت علي النادي مؤخراً بحرمانه من الماركة في دوري أبطال أوروبا.
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