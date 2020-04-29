أرثر ميلو يؤكد علي رغبته في الإستمرار مع برشلونة

أكد البرازيلي الشاب ارثر ميلو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، علي رغبته في الإستمرار مع الفريق الكتالوني بالموسم المقبل. ويحظي اللاعب البرازيلي بإهتمام كبير من عدة أندية ايطالية، علي رأسها يوفنتوس وانترميلان. من عدة أندية ايطالية، علي رأسها يوفنتوس وانترميلان. وقال ميلو في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية :" أولويتي هي الإستمرار في برشلونة، وأشكر جميع المسئولين بالنادي علي ثقتهم بي وهو سبب آخر يدفعني للباقء هنا". أولويتي هي الإستمرار في برشلونة، وأشكر جميع المسئولين بالنادي علي ثقتهم بي وهو سبب آخر يدفعني للباقء هنا". وأضاف:" اهتمام أندية آخري بالتعاقد معي أمر يسعدني بالطبع، لكن حلمت دائماً باللعب لبرشلونة".

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