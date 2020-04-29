دورتموند يحدد سعر جادون سانشو وينتظر عرض مانشستر يونايتد

أكدت مصادر المانية أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند قد حددت سعر بيع جادون سانشو نجم الفريق، في ظل إهتمام العديد من الأندية الانجليزية بالتعاقد

معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن سانشو حصل علي وعد من دورتموند

في وقت سابق بالسماح له بالرحيل حال وصول العرض المناسب.

ويسعي بوروسيا دورتموند للحصول علي 130 مليون يوورو مقابل رحيل سانشو الذي ربطته عدة تقارير بالانضمام لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي في الموسم المقبل.