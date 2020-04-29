عبر الاتحاد الإيطالي للعبة التنس، عن سعيه إلى استكمال منافسات اللعبة مجدداً بعد فترة التوقف الماضيةـ، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأخطر مسؤولو الاتحاد الإيطالي للعبة، الجهات المعنية من الحكومة هناك، بأن هذه الرياضة هي الأقل من
وأعلن اتحاد اللعبة عبر بيانه، أنه يبدي اندهاشه من إغلاق مراكز التنس، قائلاً " لماذا الإغلاق حتى الآن، وهذه اللعبة آمنة ونسبة الخطورة فيها تقترب من الصفر".
وشدد الاتحاد، على أنه في حال العودة للمنافسات، فلن يتم أي تواصل بين اللاعبين أو سلام بالأيدى بعد المباريات، كما أنه من الوارد أن يرتدي اللاعبون نظارات وقائية كإجراء احترازي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد التنس الإيطالي : هذه اللعبة هي الأكثر أماناً .. ونسبة المخاطرة ضئيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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