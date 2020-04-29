إيفرتون يتطلع إلى ضم خاميس رودريجيز في الميركاتو الصيفي

أبدى نادي إيفرتون الإنجليزي برغبة من مديره الفني كارلو أنشيلوتي، نيته في ضم خاميس رودريجيز لاعب ريـال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الأربعاء،
وأكدت، أن مسؤولي مدريد حددوا قيمة 35 مليون أسترليني مقابل التفريط في اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الميرنجي بنهاية الموسم المقبل.
يذكر أن ناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين أبديا اهتمامهما أيضاً بخدمات رودريجيز.
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