مدرب روما الإيطالي يعلن تمسكه ببقاء مخيتاريان

كشف البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما الايطالي، عن رغبته في استمرار النجم الأرميني مخيتاريان مع فريق الذئاب، في الموسم المقبل، حيث تنتهي اعارة اللاعب من أرسنال بنهاية الموسم الحالي. تنتهي اعارة اللاعب من أرسنال بنهاية الموسم الحالي. وقال فونسيكا في تصريحات لصحيفة "مترو" الانجليزية :" اتمني استمرار مخيتاريان معنا في الفريق، اعتقد أنه يريد البقاء معنا أيضاً". استمرار مخيتاريان معنا في الفريق، اعتقد أنه يريد البقاء معنا أيضاً". وأضاف: " آمل في مواصل العمل معه هو لاعب رائع بكل تأكيد، لكن سيكون عليه مناقشة الأمر مع ادارة ناديه أرسنال".



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