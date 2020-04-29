لاعبو باريس سان جيرمان يرفضون خفض رواتبهم بسبب إلغاء الموسم

أشارت تقارير فرنسية اليوم الأربعاء، إلى نشوب بعض المشكلات بين لاعبي فريق باريس سان جيرمان، وإدارة النادي، على خلفية قرار السلطات الفرنسية بإلغاء منافسات الموسم الرياضي الحالي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكدت التقارير، إخبار لاعبي باريس، المدير الرياضي للنادي برفضهم التام لأي قرار إداري يتعلق بخفض رواتبهم خلال الموسم الحالي أو التنازل عن نسب محددة من قيمة العقود.

وأضافت، أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، من المتوقع مشاركته في المفاوضات الحالية مع اللاعبين، لإقناعهم بضرورة المساهمة في تجاوز تداعيات الوضع المالي الحالي، نتيجة الخسائر الإقتصادية بسبب فترة التوقف وإلغاء الموسم.

ومن المقرر أن يركز رئيس النادي في مفاوضاته مع الثنائي الرياضي للنادي برفضهم التام لأي قرار إداري يتعلق بخفض رواتبهم خلال الموسم الحالي أو التنازل عن نسب محددة من قيمة العقود.وأضافت، أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، من المتوقع مشاركته في المفاوضات الحالية مع اللاعبين، لإقناعهم بضرورة المساهمة في تجاوز تداعيات الوضع المالي الحالي، نتيجة الخسائر الإقتصادية بسبب فترة التوقف وإلغاء الموسم.ومن المقرر أن يركز رئيس النادي في مفاوضاته مع الثنائي نيمار دا سيلفا وكليان مبابي بصفتهما الأعلى راتباً في صفوف الفريق.

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