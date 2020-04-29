شاهد.. الكاف يوجه نصائح للجمهور بشأن فيروس كورونا

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، نصائح هامة للجمهور حول فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-١٩. المستجد أو كوفيد-١٩. ونشر الكاف تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تذكر، التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة آمنة يحميك ويحمي من حولك". الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تذكر، التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة آمنة يحميك ويحمي من حولك".

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