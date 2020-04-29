بايرن ميونيخ يقترب من حسم صفقة ليوي ساني

شهدت مفاوضات نادي بايرن ميونيخ الألماني مع ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تطوراً جديداً في إطار رغبة النادي البافاري في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ قد أجري اتصالات هاتفياً مع ساني استمر ل 30 دقيقة، وهو مايعد خطوة جديدة من باين نحو اتمام هذهالصفقة.
وناقش فليك مع ليروي ساني خططه للموسم المقبل، وأوضح له كيفية اعتماده علي تواجده في تشكيلة البايرن.
وكان ساني قاب قوسين أو ادني من الانضمام لبايرن ميونيخ في الصيف الماضي، قبل أن يتعرض نجم المانشافت لإصابة قوية في الركبة.
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