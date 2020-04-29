هاني أبو ريدة يستعد لرئاسة الاتحاد الأفريقي “الكاف”

كشف عضو مجلس الفيفا “هاني أبو ريدة” عن استعداده للترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في الانتخابات المقبلة التي يتُوقع أن يخسرها الرئيس الحالي “أحمد أحمد” بعدما أحاطت به العديد من قضايا الفساد منذ نهاية عام 2018.

واستقال هاني أبو ريدة من منصبه كرئيس للاتحاد المصري بسبب اخفاق المنتخب الأول في عبور جنوب أفريقيا بالدر ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها البلاد صيف 2019.

وقال هاني أبو ريدة لإذاعة الشباب والرياضة “أنوي الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي (الكاف) في عام 2021، لكن هذا الأمر مرتبط بعدة عوامل مختلفة، ربما تكون الظروف غير مُناسبة لإعلان بدء الانتخابات من الأساس كما صرح رئيس الكاف أحمد أحمد”.

ويَدرس الكاف إعادة جدولة مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 منذ توقف النشاط الرياضي بسبب جائجة كورونا، وهي الأزمة التي أجبرته على تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مُسمى.

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وتابع أبو ريدة “المنافسة على رئاسة الكاف ليست بالأمر الهين، يجب معرفة موقف كل دولة من الدول الأعضاء ومدى دعمهم لي، يجب أن أتواصل أولاً مع مسؤولي الدولة المصرية قبل اتخاذ هذا القرار”.

وأوصى أبو ريدة اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة مُراعاة ما سيحدث في الموسم المقبل وما هو مصيره بعد تعليق النشاط الرياضي لأكثر من شهر ونصف، كي لا تتضارب المباريات المحلية مع الارتباطات الدولية لمنتخب مصر الأول.

وأكمل حديثه “يجب أن تراجع اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري جميع الاحتمالات وكافة الحاسابات الخاصة بهم قبل التواصل مع الكاف واخباره بالقرارات النهائية”.

وأتهم هاني أبو ريدة من قبل الإعلام المصري بالتفريط في حقوق مصر بعدم مراجعة عقود البث التلفزي الخاصة بكأس أمم أفريقيا 2019 مع الشركة المالكة “لاجاردير سبورت”، حيث كان متفقًا على نقل مباريات 16 منتخبًا نظير مبلغ مالي معين، إلا أن الكاف رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 مقابل نفس المبلغ المالي (طالع التفاصيل من هنا).