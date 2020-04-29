علي معلول يرى مصر أكثر احترافية من تونس

دافع الظهير الأيسر الدولي التونسي ونجم النادي الاهلي المصري “علي معلول” عن نفسه أمام الانتقادات التي انهالت عليه من كل حدب وصوب على مدار هذا الأسبوع، بسبب ظهوره المثير للجدل في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”.

وألمح علي معلول إلى أن الحياة الرياضية والكروية تحديدًا أكثر احترافية مما هو عليه الحال في تونس، قائلاً “مصر ليست تونس، في مصر كي تظهر في أي برنامج أو إعلان لا بد من موافقة النادي، وبعض بنود التعاقد تشترط ظهورك في البرامج”.

وأُنتقد علي معلول بقسوة من جانب الإعلام التونسي بسبب تحدثه باللهجة العّامية المصرية مع مقدم البرنامج “رامز جلال”، كما وجهت إليه اتهامات أخرى مثل الإدعاء والتمثيل خلال تصديه لرامز جلال، فضلاً عن اتهامه بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار أو أكثر مقابل الظهور.

ولم يسلم علي معلول من الانتقادات التونسية، وطاله نقد آخر من رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” الذي قال “علي معلول صغر في أعين المصريين بعد التصريح الذي أدلى به خلال البرنامج (يقصد استعداده لمواجهة الثعبان وألا يوقع للزمالك)”.

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على معلول يوضح موقفه من الاتهامات السابقة

واختار علي معلول الرد على تلك الاتهامات من خلال وسائل الإعلام التونسية نفسها، قائلاً لإذاعة ديوان إف إم المحلية “لو كنت قد حصلت على 3 ملايين دولار أو 10 ملايين دولار كما ردد البعض لاعتزلت كرة القدم”.

وأضاف “التحدث باللهجة المصرية أمر طبيعي وعادي بالنسبة لي فأنا أعيش في مصر منذ أربعة أعوام، وهذه هي طريقة تحدثي مع زملائي في الأهلي، لا يصح أن أتحدث معهم باللهجة التونسية كي لا يكرهونني”.

وواصل “أمثل تونس بأفضل صورة ممكنة، وما قيل عني لا يقلقني لأنني أعرف كيف أعبر عن بلدي، الأمور فقط أخذت أكبر من حجمها”.

وأكد في نهاية معلول “مصر ليست تونس، في مصر كي تظهر في أي برنامج أو إعلان عليك أن تحصل على موافقة ناديك أولاً، وهذا يعني أن الماديات ليست لي وحدي، وإنما للنادي كذلك، والأرقام التي ترددت في وسائل الإعلام التونسية غير معقولة، فلو حصلت على 3 مليون دولار أو 10 مليون لاعتزلت كرة القدم بعد 3 أو 4 برامج”.