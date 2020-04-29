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رياضة | بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الأبن البار

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يصدم الزمالك بشأن صفقة الأبن البار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

رد مسؤولو بيراميدز، على المفاوضات الشفهية لإدارة الزمالك التي قادها بعض الوسطاء لإتمام عودة عمر جابر لاعب بيراميدز للقلعة البيضاء.

 

ويرفض مسئولو بيراميدز فكرة التفريط في عمر جابر، للحاجة إلى خدماته، بناء على رؤية فنية للمدير الرياضي هاني سعيد، والمدير الفني الكرواتي أنتي شاشيتش.

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ويطمح بيراميدز في المنافسة بشكل قوي خلال الموسمين الحالي والمقبل، ويسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرات .

 

وكان الزمالك بدأ مفاوضات شفهية للتعاقد مع عمر جابر في الموسم الجديد، لتدعيم الجبهة اليمنى بلاعبه السابق الذي تخرج من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء قبل رحيله إلى بازل السويسري ثم لوس أنجلوس إف سي الأمريكي قبل الانضمام إلى بيراميدز.

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