رياضة | الهلال السعودي يعرض 10 ملايين يورو لضم كاليب إيكوبان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يعرض 10 ملايين يورو لضم كاليب إيكوبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع "غانا سوكرنت" الغاني، عن دخول نادي الهلال السعودي، في مفاوضات لضم، مهاجم طرابزون التركي، الغاني كاليب إيكوبان.

وذكر "غانا سوكرنت"، أن الهلال السعودي دخل المنافسة مع أندية لاتسيو الإيطالي، وسيلتك ورينجرز، على ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، مقدمًا عرضًا قيمته قيمته 10 ملايين يورو.

ودخل نادي الهلال، السباق لضم كاليب إيكوبان، في ظل عدم وضوح موقف مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الذي يتم بعد أشهر عامه الـ35.

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ويدخل المهاجم السوري عمر خربين، ضمن الصفقة، في ظل عدم قناعة الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، بإمكانياته.

ويبلغ إيكوبان من العمر 26 عامًا، ووقع لطرابزون سبور التركي قادمًا من فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، وسجل هذا الموسم ثلاثة أهداف من خلال مشاركته في 14 مباراة.

وأشيع في وقت سابق، انضمام إيكوبان إلى نادي أهلي جدة في انتقالات شهر يناير الماضي، ولكن اتضح أن الأمر لم يكن سوى تسويق من قبل الوكلاء الأتراك، عبر نشر أخبار كاذبة في الصحف عن اللاعب.

