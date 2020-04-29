رياضة | تحديد موعد عودة الدوري السويسري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة الدوري السويسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات عودة الدوري السويسري لكرة القدم قريبة جدًا، وذلك بعد قرار الحكومة السويسرية بتخفيف حدة الإجراءات المطبقة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ولكن مع إقامة المباريات بدون جماهير.

وتوقف الدوري السويسري منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا ، ولكن من الممكن استئنافه حاليا مع عدم حضور الجماهير والتي يطلق عليها "مباريات الأشباح".

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ولن يشهد صيف هذا العام إقامة أي فعاليات رياضية في حضور الجماهير بما في هذا لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى في لوزان والمقرر في 20 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد السويسري لكرة القدم أعلن يوم الخميس الماضي تأجيل قراره إلى اليوم بخصوص مصير بطولة الدوري التي تم تعليقها لحين أن تقدم وزيرة الرياضة تحديثات عن الوضع في البلاد على ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

كان الاتحاد السويسري قرر تعليق كل منافسات كرة القدم، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية الشهر الجاري.