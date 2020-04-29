رياضة | إلغاء 3 سباقات للجائزة الكبري للدراجات النارية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء 3 سباقات للجائزة الكبري للدراجات النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ألمانيا وفنلندا وهولندا اليوم الأربعاء إلغاء سباق الجائزة الكبري للدراجات النارية (موتو جي بي) بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال كارميلو إيزبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة (دورنا سبورتس)، صاحبة الحقوق التجارية لسباقات الدراجات النارية "بحزن شديد نعلن إلغاء هذه السباقات الثلاثة في أجندة سباقات (موتو جي بي)".

وأضاف إيزبيليتا "بالنيابة عن الشركة، أود أن أشكر جميع مشجعينا على تفهمهم وصبرهم بينما ننتظر تحسن الوضع".

ولم يتم إقامة أي سباق في منافسات (موتو جي بي) هذا العام، سوى السباقين الافتتاحيين للموسم (موتو 2) و(موتو 3) في قطر الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم تأجيل أو إلغاء جميع السباقات بسبب تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

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وكان من المفترض أن يقام سباق الجائزة الكبرى الألماني في 21 يونيو القادم، وسباق هولندا بعد ذلك بأسبوع، فيما كان مقررا إقامة السباق الفنلندي في 12 يوليو المقبل".

وبعد إلغاء السباقات في ألمانيا وهولندا وفنلندا، فإن سباق الجائزة الكبرى التالي من المقرر إقامته بالتشيك في التاسع من أغسطس القادم.

يذكر أنه تمت إعادة جدولة ثلاثة سباقات من بداية الموسم في إيسان التايلاندية (4 أكتوبر)، أوستن بولاية تكساس الأمريكية (15 نوفمبر) وتيرماس دي ريو هوندو الأرجنتينية (22 نوفمبر).

ولم يتم تحديد تواريخ حتى الآن لسباقات الجائزة الكبرى في فرنسا وإيطاليا الفرنسي وكتالونيا.

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