شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تطلق عدة مسابقات دينية علي شبكة الإذاعة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم وزارة الشباب والرياضة عدة مسابقات دينية خلال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع شبكة الإذاعة المصرية ( البرنامج العام )، بإجمالي ٢٠ الف جنية جوائز مالية للفائزين في٥٠ جائزة بواقع ٤٠٠ جنيه للجائزة.

تتضمن تلك المسابقات الدينية مسابقة (كل يوم صفة ) ببرنامج مفروسة أوى، والذي يذاع يومياً في تمام الساعة 9.45 صباحاً، حيث يتم تقديم سؤال يوميا يتناول صفه من الأخلاق الحميدة وقيمه من القيم مثل (الصدق -الأمانة- الانتماء )

وفي كل حلقة تستعرض صفه من الصفات الجميلة وقيمه من القيم الحميدة في حياتنا وما لها من تأثير إيجابي على فكر الشباب وفى نهاية كل حلقة يتم طرح السؤال مع وضع ثلاث إجابات يختار منها المستمع الإجابة الصحيحة وترسل الإجابات على صفحة الوزارة.

وتم تخصيص عدد 30 جائزة مالية للفائزين في مسابقة (كل يوم صفة ) قيمة الجائزة الواحدة 400 جنية، للمرحلة العمرية من ( 18 – 40) سنة، ويتم إرسال الإجابات في نفس يوم طرح السؤال من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة

كما تضم مسابقة (شباب حول الرسول) ببرنامج تحيا مصر تقدمه الكاتبة والصحفية أماني ضرغام على إذاعة البرنامج العام ويذاع يومياً من الأحد إلى الخميس في تمام 11.10 إلى 12 ظهرا ويذاع من خلاله مسابقة شباب حول الرسول بواقع 20 حلقه يستعرض فيها سيرة شباب حول الرسول قدموا خدمات جليلة للإسلام والمسلمين عبر حياتهم وتضحياتهم وفكرهم منذ بدا الرسالة، وفي كل حلقة تستعرض سيرة كل شخصية وبعضا مما أنجزته في حياتها وما له تأثير على الفكر الإسلامي حتى الآن وفى نهاية كل حلقة يتم طرح السؤال مع وضع ثلاث إجابات يختار منها المستمع الإجابة الصحيحة وترسل الإجابات على صفحة الوزارة، حيث تم تخصيص عدد 20 جائزة مالية للفائزين في مسابقة (شباب حول الرسول) قيمة الجائزة الواحدة 400 جنية .

المرحلة السنية: 18 – 40 سنة، ويتم إرسال الإجابات في نفس يوم طرح السؤال من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة على الرابط :

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‏https://www.emys.gov.eg/moy/ masr/