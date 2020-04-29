شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: كأس العالم 2011 أفضل أوقات حياتى.. ولدى الكثير لأقدمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، أن أفضل فترات حياته كانت في 2011 وخاصة كأس العالم للشباب، ولا أنسى مباراة النمسا.

وقال محمد إبراهيم خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: أفضل مباراة لى مع المنتخب كانت أمام النمسا وسجلت هاتريك، وهى دى أفضل فترات حياتى الكروية، وقدمنا مستوى كبير في المونديال.

وأضاف نجم المقاصة: مدرب البرازيل بعد مباراة منتخب مصر والبرازيل قال إنى أنا ومحمد صلاح هيكون لينا مستقبل كبير وعنده موهبة كبيرة، ولكن الظروف مش بتساعد أنى أظهر كل اللى عندى من موهبتى، وكنا المفروض نصل النهائي بهذا الجيل، وخروجنا أمام الأرجنتين من ضربتين جزاء من الهجمات المرتدة وطول المباراة إحنا بنهاجم".

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وعن المقاصة، قال محمد إبراهيم: عقدى مع مصر المقاصة ينتهى الموسم المقبل وأسعى لاستعادة مستواى الفترة المقبلة، وهناك خطوة مهمة قريبة.