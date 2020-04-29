شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم : "رجعت من الاحتراف علشان ضحكو عليا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم، نجم وسط مصر المقاصة، أنه تلقي عدة عروض احتراف رفضها الزمالك من قبل فى مقدمتها مالجا الإسباني، قائلا: إنه كان يتمني أن تتاح له فرصة الاحتراف المبكر ولكن يرى أنه استغل ذلك وقدم مستوي جيد مع الزمالك .

وقال إبراهيم، إنه عاد من البرتغال فى رحلة احتراف قصيرة لأنه شعر إنه اضحك عليه فى الاتفاقات التى تمت ولم يتم تدوينها فى العقد لذا فأنه تمسك بالعودة للزمالك مرة آخري.

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وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن جيله فى منتخب الشباب قدم مستوي جيد فى البطولات وكان ندا للبرازيل فى كأس العالم ولكن سوء توفيق صادفه عند مواجهةة الأرجنيتن واحتسب الحكم ركلتين جزاء كان لهما دور فى وداع البطولة.

وأشار نجم وسط مصر المقاصة، إلى أن ضياء السيد يتعامل نفسيا مع اللاعبين بصورة جيدة وكانت علاقته جيدة باللاعبين حتى أنه منحهم ساعتين تجول قبل لقاء لقاء البرازيل بساعات قليلة لتخفيف العبء على اللاعبين.