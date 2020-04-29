شكرا لقرائتكم انفراد بالمستندات.. 40 مليون جنيه سبب رفض عمر جابر العودة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل "الخليج 365" انفراده بالحصول على نسخة من عقد عمر جابر فى الموسمين المتبقيين للاعب مع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، حيث يحصل خلالهما على مبلغ مالى يتخطى الـ 40 مليون جنيه، ومع إضافة النسبة المستحقة للضرائب والمقدرة 22.5% والتى سيحصل عليها اللاعب لسدادها سيصل المبلغ لما يقرب من 50 مليون جنيه.



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نص عقد عمر جابر مع بيراميدز على حصوله فى موسم 2020 – 2021 على 14 ونصف مليون جنيه بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه قيمة المشاركة ليصل إجمالى المبلغ 19 مليون جنيه يضاف إليهم نسبة 22.5% قيمة الضرائب، ويقسم المبلغ الأساسى على 11 قسط على مدار الموسم، بحيث يحصل عمر على 9 ملايين و790 ألف جنيه فى القسط الأول، ثم يحصل على 489.5 ألف جنيه فى كل قسط من الأقساط العشر المتبقية.

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كما نص العقد على أن يحصل اللاعب على 16 مليون جنيه فى موسم 2021 – 2022 بالإضافة إلى 5 ونصف مليون جنيه قيمة المشاركة، فضلا عن قيمة الضرائب المستحقة، ويقسم المبلغ الأساسى وفقًا للعقد لـ 11 قسط، تصل قيمة الأول 10 مليون 680 ألف جنيه، ثم يقسم المبلغ المتبقى على 10 أقساط بواقع 534 ألف جنيه، بخلاف نسبة المشاركة والضرائب.

وكانت قيمة عقد عمر جابر مع بيراميدز فى الموسم الحالى 2019 -2020 وصلت لما يقرب من 18 مليون جنيه شاملة نسبة المشاركة المنصوص عليها وتبلغ 4 ونصف مليون جنيه، بالإضافة إلى حصوله على 22.5% من قيمة المبلغ والمستحقة للضرائب، ليتخطى بذلك اللاعب حاجز الـ 21 مليون جنيه فى الموسم الحالى.