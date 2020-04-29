شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: الأهلى فاوضنى أكثر من مرة ورفضها وحاولت ضم محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، أنه تلقى أكثر من عرض للانتقال إلى نادى الأهلى أثناء وجوده في الزمالك ورفضها حبا في النادى.

وقال محمد إبراهيم خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: جالى أكثر من عرض من الأهلى أثناء تواجدى في الزمالك، لكن كنت بوقف كل العروض حبا في النادى.

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وأضاف محمد إبراهيم، حاولت ضم محمد صلاح في 2011 للزمالك بعد كأس العالم ولكن رئيس النادى في ذلك الوقت ممدوح عباس رفض ومكنش مقتنع بإمكانياته في ذلك الوقت.

وعن هجوم جماهير الزمالك، قال نجم المقاصة: جماهير الزمالك كانت دائما تساندنى، عكس جماهير السوشيال التي تشترى بالفلوس من أجل أغراض معينة، دا هاجمونى علشان كنت باخد ابنى معايا في التمرين مش عارف إيه اللى فيها أصلا".