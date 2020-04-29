شكرا لقرائتكم ملاك رين الفرنسي يقفون أمام صفقة ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على عكس المتوقع ، قد يواجه نادي ريال مدريد الإسباني صعوبة كبيرة في ضم اللاعب إدواردو كامافينغا نجم رين الفرنسي والذي يأتي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق الملكي الإسباني ، حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية يوم الأربعاء.

ويضع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اللاعب كامافينغا في مقدمة اللاعبين المرغوب التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق خاصة في ظل السن الصغيرة للاعب البالغ من العمر 17 عاما وموهبته الرائعة.

ولكن "آس" أشارت إلى أن مهمة الريال في ضم اللاعب لن تكون يسيرة لاسيما وأن الملاك الجدد لنادي رين من المليارديرات ومن المشجعين بحرارة للفريق ما يعني أنهم لن يفرطوا بسهولة في هذا اللاعب الشاب الذي يمثل جوهرة الفريق.

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وقالت الصحيفة أنه تم تحديد سعر للاعب بـ50مليون يورو، ومما يضاعف من صعوبة الموقف على الريال أن اللاعب مرتبط مع رين بعقد يمتد حتى 2022 كما لا يوجد بالعقد أي بند يتيح له الرحيل عن صفوف الفريق.

وقد يلجأ رين إلى محاولة الحصول من الريال على مزيد من المال طبقا لتقديره لقيمة اللاعب في نهاية الموسم الحالي ، حسبما أفادت "آس".

وإذا قررت عائلة "بينو" المالكة للنادي الاحتفاظ باللاعب الناشئ ضمن صفوف الفريق لعام آخر ، فلن يستطيع الريال عمل أي شيء.