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الدوري السويسري يستأنف نشاطه في 8 يونيو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - مع قرار الحكومة السويسرية يوم الأربعاء بتخفيف حدة الإجراءات المطبقة في مواجهة فيروس "" المستجد ، أصبح من الممكن استئناف الدوري السويسري لكرة القدم في الثامن من يونيو المقبل ولكن مع إقامة المباريات بدون جماهير.

و الدوري السويسري متوقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا ، ولكن من الممكن استئنافه حاليا مع عدم حضور الجماهير والتي يطلق عليها "مباريات الأشباح".

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ولن يشهد صيف هذا العام إقامة أي فعاليات رياضية في حضور الجماهير بما في هذا لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى في لوزان والمقرر في 20 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد السويسري لكرة القدم أعلن يوم الخميس الماضي تأجيل قراره إلى يوم الأربعاء بخصوص مصير بطولة الدوري التي تم تعليقها لحين أن تقدم وزيرة تحديثات عن الوضع في البلاد على ضوء تفشي (كوفيد -19)

كان الاتحاد السويسري قرر تعليق كل منافسات كرة القدم، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية الشهر الجاري.

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