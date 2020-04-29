هاني رمزي: أزمة عمرو وردة أصابت معسكر منتخب مصر بالتوتر

أكد هاني رمزي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن أزمة عمرو وردة مع منتخب مصر أصابت معسكر الفراعنة بالتوتر وعدم التركيز. وقال رمزي في حديثه الإذاعي مع الإعلامي أحمد شوبير: " اللاعبين طالبوا باستمرار وردة في المعسكر رغم إيقافه، وكان الأفضل حسم القرار من البداية بشكل نهائي سواء باستمراره أو باستبعاده ". حسم القرار من البداية بشكل نهائي سواء باستمراره أو باستبعاده ". وأضاف أمير المحترفين: " فكرة إيقاف اللاعب ثم عودته للمنتخب مرة أخرى أصابت المعسكر بالتوتر ".

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